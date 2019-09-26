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  3. İstanbul trafiğinde deprem yoğunluğu! E-5 kilitlendi

İstanbul trafiğinde deprem yoğunluğu! E-5 kilitlendi

İstanbul trafiğinde deprem yoğunluğu! E-5 kilitlendi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından trafik adeta kilitlendi. Saat 17.40 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 51 olduğu tespit edildi.

İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremin ardından kentte trafik yoğunluğu yaşandı. Okulların da tatil edilmesi ile çocuklarını almaya giden aileler ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, trafiğin adeta kilitlenmesine neden oldu.

İBB yoğunluk haritası verilerine göre, saat 17.40 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 51 seviyesinde olduğu görüldü.

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