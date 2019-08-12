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İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı

İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı

Kurban Bayramının 2. gününde İstanbul'un yolları boş kaldı. Pazartesi günleri yoğun trafiğin yaşandığı İstanbul'da saat 10.00 itibariyle doluluk oranı yüzde 4 olarak ölçüldü. Kurban bayramı öncesinde yoğun trafiğin yaşandığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde de araç geçişleri havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı öncesinde yüzde 54'lere varan trafik doluluk oranı ölçülen İstanbul'da trafik sıkışıklığından eser kalmadı. Bir çok İstanbullunun tatil yörelerine yada memleketlerine gitmesinin ardından bayramın 1.günü yüzde 25'lere kadar düşen trafik doluluk oranındaki düşüş Bayramın 2.gününde de sürdü. Kurban bayramının 2.gününde trafik doluluk oranı sabah saat 10.00 itibariyle yüzde 4 olarak ölçüldü.

Bayram öncesinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı, kıta değiştirmenin neredeyse saatleri aldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de oldukça rahat bir trafik vardı. Araçlar alışık olduğumuz pazartesi trafiğinin aksine rahatlıkla kıta değiştirdiler. Ancak öğleden sonra Bayram ziyareti yada gezmeye çıkacakların sayısının artmasıyla trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.

DHA

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