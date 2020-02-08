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İstanbul, Tekirdağ, Bursa... Ve beklenen kar başladı!

İstanbul, Tekirdağ, Bursa... Ve beklenen kar başladı!

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, ana yollarda ise sürücülere zor anlar yaşattı.Bursa'da beklenen kar gece 4:00 saatlerinde etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Araçlarda birikim yapan karı fırsat bilen gençler kartopu savaşı yaptı.

Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından etkili olan kar yağışı İstanbul’da sürüyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar, renkli görüntüler neden oldu. Beyoğlu Taksim Meydanında karı göre yabancı uyruklu turistler telefonlarıyla cep telefonu çekti. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar da oluşturdu. Evlerin çatısını ve arabaların üzerine beyaza bürüdü.

Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği kar yağışı Bursa'ya da düştü. Beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede etkisini artırarak devam eden kar yağışında, beklenilen kartpostallık görüntüler oluştu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı araçlarda ve zeminde birikim yaptı. Kar yağışına sevinen gençler, araçlarda biriken karları avuçlayarak kartopuna dönüştürüp, birbirlerine atarak, doyasıya eğlendi.

(İHA)
Hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar yağışının sabaha kadar etkili olması bekleniyor.


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