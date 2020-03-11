İstanbul-Sofya tren seferleri durduruldu! TCDD coronavirüs nedeni ile Sofya trenlerini durdurdu!

Sofya nerede, nereye bağlı? sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre, TCDD, koronavirüs sebebiyle Sofya seferlerine ara verdi. İstanbul-Sofya Ekspresi’nin seferlerine 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildiği açıklandı. Haberi gören vatandaşlar Sofya'nın nerde olduğunu araştırma yapmaya başladı. Detaylar haberimizde..

SEFERLERE ARA VERİLDİ

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü koronavirüse karşı yeni önlemler aldı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, İstanbul-Sofya Ekspresi’nin seferlerine 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildi.

SOFYA NEREDE?

Sofya, Bulgaristan'ın başkenti ve en büyük şehri. Nüfusu yaklaşık 1,3 milyon kişidir. Balkan Yarımadasının merkezinde, Bulgaristan'ın batısındaki Sofya Havzasında yer alır.

Sofya Vadisi'nin büyük bir alanını kapsayan şehrin kuzeyinde Sıra Dağlar (Stara Planina), doğusunda ve güneydoğusunda Sredna Gora, güneyinde ve güneybatısında Vitoşa dağı, batısında ise Lülin, Viskâr ve Çepın dağları bulunur. Şehir, İskar Nehrinin ve soldaki kollarının şeritleri üzerine kuruludur.