  • $7,9425
  • 9,2957
  • 484.354
  • 1183.61
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İstanbul Şişli'de DHKP-C operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
15 Ekim 2020 Perşembe 16:53 | Son Güncelleme:

İstanbul Şişli'de DHKP-C operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de DHKP-C operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
DHA

İstanbul Şişli'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, DHKP-C terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak ortak çalışma yaptı.

Polis ekipleri İdil Kültür Merkezi ile bir yardımlaşma derneğinde silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi alması üzerine dün öğle saatlerinde her iki adrese de operasyon düzenledi.

Binaya pencerede bulunan demir korkulukları keserek içeri giren ekiplere, Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi, 7 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız kanalına verdiği röportajda Türk drone'larının işg

Fransız sunucunun, 'Kaç tane Türk drone'unuz var?' sorusu Aliyev'i güldürdü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı! İşte ilk kareler...

ABD'nin başkenti Washington'da Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.