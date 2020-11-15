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  • İstanbul Silivri'de pompalı tüfekli saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
15 Kasım 2020 Pazar 10:33 | Son Güncelleme:

İstanbul Silivri'de pompalı tüfekli saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Silivri'de pompalı tüfekli saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
DHA

İstanbul Silivri'de iki kişi pompalı tüfekle saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin kimliği henüz belirlenemedi.

Silivri'de bir kadın ve bir erkek yaşadıkları binanın önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli kayıplara karıştı.

DHA'da yer alan habere göre, olay gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Meneviş Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mesut S. ve Tülay A., birlikte yaşadıkları öğrenilen evlerinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı.

Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Mesut S. ve Tülay A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çiftin öldürüldüğü yerde incelemelerde bulundu.

Ölen kişilerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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