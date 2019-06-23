İstanbul seçim sonuçları 2019! 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarında son durum

İstanbul seçim sonuçları günün en çok merak edilen konusu oldu. Sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de İstanbul seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimin yenilenmesine ilişkin kararının ardından bugün 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gitti. İstanbul Seçim Sonuçları için heyecanlı bekleyiş 17'den sonra sona erecek. Açılan sandıklar ve oy oranları sizin için özel hazırladığımız İstanbul seçim sonuçları sayfamızda olacak. Seçimde Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Necdet Gökçınar ve Mustafa İlker Yücel arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019 TIKLA CANLI TAKİP ET!



İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN SANDIKLAR KAÇTA AÇILACAK?



İstanbul’da seçim sonuçları için YSK’nın kararı beklenecek. Yüksek Seçim Kurulu yasakları kaldırır kaldırmaz sonuçları haberimizde bulunan linke tıklayarak takip edebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için hazırlanan seçim özel sayfamızda ‘Seçim sonuçlarını, yorumlarını, ayrıntılı istatikleri’ görebilirsiniz







BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?



Binali Yıldırım ne kadar oy aldı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. , Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oy oranı ve sayısı dakika dakika güncellenecektir.







EKREM İMAMOĞLU NE KADAR OY ALDI?



Ekrem İmamoğlu oy oranı, Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ekrem İmamoğlu oy oranlarını da anbean haberimizden takip edebilirsiniz.



SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE!



Türkiye’nin gözü kulağı artık İstanbul’dan gelecek haberde… Seçim sonuçlarını aksam TV’den de takip edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey yukarıda bulunan linke tıklamak. Hem seçim sonuçlarını takip edip hem de seçim hakkındaki yorumları televizyonumuzdan takip edebilirsiniz.



LİDERLER İSTANBUL SEÇİMLERİ HAKKINDA NE DEDİ?







Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı. İmamoğlu, "Şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Çok güzel bir netice bekliyorum" dedi.







İSTANBUL SEÇİMLERİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 10 NOKTA

İstanbul seçmeninin dikkat etmesi gereken 10 önemli nokta şöyle:

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

2- Oy verme saatine dikkat edin

İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

3- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

4- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı,

askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyiyanında bulundurması gerekecek.

5- Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

6 - Cep telefonuyla kabine girmeyin

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu,

fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

7 - Oy pusulasını kontrol edin

Seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın

herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

9 - Oy verme kabininde fazla kalmayın

Seçmen, dışarı çıkmadıkça kapalı oy verme yerine kimse giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

10 - Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.



KISITLI SEÇMENE ŞERH

Kısıtlı olduğu halde 31 Mart’ta oy kullanan, ancak yapılan itirazlar sonucu kısıtlılığı ortaya çıkan kişiler ile 31 Mart’tan sonra aldığı hüküm, askerlik ve vefat nedeniyle seçme hakkını kaybedenlerin listedeki isimlerinin yanına “oy kullanamaz” şerhi düşülecek. Oy verme saati sona erdiğinde, oylarını kullanmak için sıra bekleyen varsa, Sandık Başkanı tarafından yapılacak sayım ve kimlik tespiti ile bu seçmenler oy verebilecekler. Seçim yasakları dün saat 18:00’de başladı, yayın yasağı yarın saat 21.00’de sona erecek.

YASAKLARA DİKKAT

Haksız oy temin edenlere 1 yıldan 3 yıla hapis cezası,

Seçmenin oyunu kullanmasına engel olana 4 yıla kadar hapis,

Seçmene herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunanlar 3 aydan 1 yıla hapis cezası,

Seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs edenler 2-5 yıla hapis cezası,

Başkasının adına oy vermeye teşebbüs edene 3-5 yıla kadar hapis.

TEK PUSULA TEK ZARF

Sandığa giderken üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan; Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi belgelerden birini mutlaka yanınıza alın.

Nerede ve kaç no’lu sandıkta oy kullanacağınızı gösteren seçmen bilgi kağıdını da beraberinizde götürün.

NASIL OY KULLANACAĞIZ?

Kabine girmeden telefonunuzu sandık kuruluna bırakın.

Seçmen bilgi kağıdınızı ve kimliğinizi sandık kurulu görevlisine verin ve listede adınızı bulun. Size beyaz renkte tek oy pusulası, tek zarf ve üzerinde “evet” veya “tercih” yazan mühür verilecek.

Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz partinin altındaki yuvarlak alana “evet” mührünü basın. Mührün dışarı taşmamasına dikkat edin.

Oy pusulasının bulunduğu zarfı şeffaf sandığa atın. Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yeri imzalayın

CUMHUR İTTİFAKI’NDAN SANDIK ORDUSU

AK Parti, 62 bin sandık kurulu üyesinin yanı sıra çoğu avukat 200 bin gönüllü ile hazırlanırken, MHP ise sandık güvenliği için 41 bin kişi görevlendirdi.

Cumhur İttifakı cephesinde, İstanbul yenileme seçimleri için sandık başı görevlendirmeleri konusunda tüm hazırlıklar yapıldı. AK Parti, 31 bin 186 sandıkta görev yapmak üzere bir asil, bir de yedek olmak üzere toplam 62 bin 372 sandık kurulu üyesini belirledi. MHP’de de seçim güvenliği için 41 bin kişi görevlendirdi. Ayrıca gönüllü avukatlar da sandık başı nöbetinde kurul üyelerine eşlik edecek.

200 BİN MÜŞAHİD

İstanbul’da oluşturulan ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un koordinasyonunda çalışan Seçim Koordinasyon Merkezi, 31 bin 186 sandıkta görev yapmak üzere birer asil, birer de yedek olmak üzere, seçim deneyimi olan, toplam 62 bin 372 sandık kurulu üyesi belirledi. Partinin resmi temsilcisi olarak sandık kurullarında üye olarak görev yapacak olan bu kişilerin yanı sıra çoğunluğunu avukatların oluşturduğu 200 bin civarında da da gönüllü müşahide de eğitim verildi. Sandık başında görev yapacak bu kişiler, oylama öncesinde oy pusulası ve zarfların kontrolünden başlayarak, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oyların sayımı-dökümü, geçersiz oylar, hangi hallerde itiraz edileceği, ıslak imzalı tutanakların imzalanması gibi tüm sandık başı işlemlerini nasıl yapacaklarına ilişkin uygulamalı eğitim aldı.

HER OKULA İKİ AVUKAT

Sandık kurulu üyelerinin yanı sıra oy kullanılan okullarda en az iki avukat da görev yapacak. Büyük okullarda her katta bir avukatın olması şeklinde planlama yapıldı. Avukatlar, sandık başı işlemlerinde görevlilere hukuki destek verecek.Sandık görevi sadece eğitimli görevliler ve avukatlarla sınırlı olmayacak. AK Parti, İstanbul milletvekillerinin zaten kendi bölgelerinde görevli olmalarının yanında, tüm milletvekillerine İstanbul için “sandık başı” nöbeti koydu.

VEKİLLER DE NÖBETE

Vekiller, görevli oldukları sandıkların başından gece tüm sayım işlemleri bitip seçim sonuçları ortaya çıkıncaya kadar ayrılmayacak. Oy sayımı bittikten sonra oy pusulalarının bulunduğu torbaların güvenli şekilde ilçe seçim kurullarına ulaştırılması da sıkı takip edilecek. Ekstra güvenlik tedbirinin alınacağı bu taşıma işlemi sırasında AK Parti görevlileri de seçim kurullarına ulaşana kadar takipte olacak. Sandık başındaki her türlü işlem kayıt altına alınacak. Sayım bitinceye kadar, torbalar bağlanıp mühürleninceye kadar gözden geçirecek, kabul etmediklerini kayıt altına alacak. Cumhur İttifakı’nın MHP kanadı da bu sefer sandığa daha fazla sahip çıkacağını duyurdu. MHP, 31 bin 126 sandık için 41 bin kişiyi seçim güvenliği amacıyla görevlendirdi.