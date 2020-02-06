İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda son durum

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 174 yolcu ve 6 mürettebatta yaralanmıştı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı Kriz Merkezi harekete geçmiş, yaralılara anında müdahale edilmişti. Kaza sonrasında kapanan pistte uçular bu sabah tekrar başlatıldı. İşte Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında son durum...

BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hastanelerimize erken dönemde sevk edilen, başvuran yaralı sayımız 179 kişi oldu. 179 kişi içinde ameliyatını planladığımız bir hastamız oldu, iki hastamız için de müdahalesi planlanmakta. Yoğun bakım şartlarında da tedavi gören iki hastamız söz konusu. Bu hem ameliyatı hem de yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımız için genel durumlarının ağır olmadığını söyleyebilirim. Toplam müracaat eden 179 hasta içinde de herhangi durumu ağır ya da ciddi olan bir hastamız şu an söz konusu değil. Bu arada üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim."

"UÇUŞLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA SEVK EDİLDİ"

Bakan Turhan, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada ise yolcuların bir kısmının kendi imkanlarıyla uçağı terk ettiğini dile getirerek, kalan yolcuların da yardım ekipleri tarafından uçaktan alındığını söyledi.

Gelen bilgilere göre ağır yaralı olmadığını aktaran Turhan, "Yaralı olan yolcularımız var. Onlar da ambulanslarla hastanelere gönderiliyor. Bu hava şartlarında sadece bu uçağın değil herhangi bir uçak da bu sorunu yaşayabilir zaman zaman. Uçağın hızını alamayıp, pistin dışına çıktığın biliyoruz. Şu anda tahliye devam ediyor. Uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na sevk edildi. İstanbul Havalimanı'nda sıkıntı yok, gelen tüm uçakları alanda karşılamaya durum müsait." diye konuştu.

Bakan Turhan, kaza sonrasında bölgeye yeterli sayıda ambulans gönderildiğini, ihtiyaç olması durumunda daha fazla ambulansın intikal ettirileceğini kaydetti.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Ali Yerlikaya basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “PC 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştır. Olayın hemen akabinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başkanlığında Sabiha Gökçen Havalimanı Kriz Merkezi çalışmaya başlamıştır. Meydana gelen kazada; uçakta bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi mürettebatın oluşan toplam 183 kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi için 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye AFAD ve HEAŞ ekiplerimizce anında müdahale edilmiştir. Havayolu şirketi tarafından uçakta 12 ülkeden, 22 yabancı uyruklu yabancı uyruklu yolcu bulunduğu bildirilmiştir. Yaşanan bu elim kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yolcu yakınları, SABİM ALO 184 telefon hattını arayarak bilgi alabilirler. Havalimanı pisti saat 04.00'ten itibaren kullanıma açılacaktır. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Milletçe hepimizi derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

DURDURULAN UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı saat dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştı.