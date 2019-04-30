İstanbul neden çatlıyor? Olağan şüpheli bilinçsiz yapılaşma

Bülent ŞANLIKAN

Esenyurt’ta iki sokak ve bazı binalarda çatlakların oluşması üzerine 40’a yakın bina tahliye edildi. Sancaktepe’de Safa Mahallesi’ndeki Safa İlkokulu’nun yanında bulunan parkın zemininde çatlaklar oluştu. Tüm bu yaşananların akıllara getirdiği ‘Neler oluyor?’ sorusunu, AKŞAM uzmanlara sordu: ‘Yaşananlar tesadüf mü yoksa belli bir anlam ifade ediyor mu?’ İşte ortak çıkan sonuç: “Bilinçsizce yapılan inşaat çalışmaları zemindeki kaymaya neden oldu.”

SANCAKTEPE

Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın zemininde çatlaklar oluştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ESENYURT

Esenyurt'ta çatlamaların olduğu sokakta 40'a yakın binanın sakini önceki akşam saatlerinden itibaren evlerine döndü.

'ZEMİNDEKİ DENGENİN BOZULMASI SÖZ KONUSU'

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu: “Esenyurt’ta çatlakların meydana geldiği bölgeye yakın yapılan inşaat çalışması dikkat çekiyor. Uzaktan bir şey söylemek zor ama şunu söyleyebilirim inşaatların yapımı sırasında alttan çekilen hafriyatın miktarıyla ilgili teknik hesaplamalar gerekir. Aksi takdirde jeofizik açısından bazı sorunlar yaşanabiliyor. Bu da arazinin yapısının bozulmasına neden olur. Bunları detaylı araştırmak gerek. Yağmur ya da heyelan veya hafriyat gibi etmenler genelde bu tür arazi çatlamalarına ve kaymalarına yol açar. Arazinin yapısı iyi bir şekilde etüt edilmeli. Esenyurt’ta arazinin yapısından çok zemindeki dengenin bozulmasını gözlemliyorum. Depremsellikle bir alakası yok.”

'İKSA' SİSTEMİ YETERSİZ KALMIŞ OLABİLİR

Geoteknik Mühendisi Özgün Gündoğdu: “Biz geoteknik mühendisleri bir inşaat aşamasında zemin davranış özelliklerini inceleriz. Esenyurt’taki olay özelinde konuşmak gerekirse bir inşaat yapılırken biz ‘iksa’ çalışması yaparız. Sonuçta orada yük taşıyan bir zemin kaldırılır. Yük taşıyan zemin yerine de taşıyıcı bir sistemin mutlaka oluşturulması gerekiyor. Buna biz iksa diyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla o inşaat çalışmasında bir iksa çalışması da yapılmış. Orada bir heyelan olduğu da söyleniyor araştırmalar sonucunda. Projeye başlamadan önce bu bilgi proje çalışanlarında yoksa buna göre tasarlanmadıysa iksa sisteminin gücü yetmeyince bir sorun olmuş olabilir. Oradan çıkarılan hafriyat bir şekilde çevredeki binaların ağırlığını taşıyordu. Onun yerine yapılan iksa sisteminin yetersiz gelmesi sonucunda bir yer hareketi başlayabiliyor. Bu tarz çökmelerde ya da arazi kaymalarında depremsellikten bahsetmek mümkün değil.”

'KAYMA YÜZEYİ OLUŞUNCA ZEMİN HAREKET ETTİ'

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nusret Suna: “Bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla zamanında o bölge bir dolgu alanı. Sonra bölgede ve arkalarında inşaat faaliyetleri başlıyor. Bu da zemine aşırı bir yüklenmeye yol açıyor. Bundan dolayı da dolgu olan bölgede ‘kayma yüzeyi’ oluşunca zeminde hareket meydana geldi. Bu da haliyle yolda ve zeminlerde yarıklara yol açtı. Tam adıyla bir heyelan olmasa bile toprak kayması mevcut. Bu kayma binalara göre değişir. Binalara etki edip etmez mi bunların takip edilmesi gerekiyor. Hangi binalar risk altında ya da değildir bunun araştırılması önemlidir. Yaşananlar dolgu alanının sırtlarına doğru yapılan inşaat faaliyetlerinin bir sonucudur diyebiliriz.