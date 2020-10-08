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08 Ekim 2020 Perşembe 19:51 | Son Güncelleme:

İstanbul Merter'de metrobüs kazası

İstanbul Merter'de metrobüs kazası
AA

İstanbul Merter metrobüs durağında bir metrobüs, durakta bulunan başka bir metrobüse arkadan çarptı.

İstanbul Zeytinburnu'nda iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan iki metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.

Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.

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