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22 Aralık 2020 Salı 07:15 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu
DHA

İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA'da yer alan haberde İstanbul merkezli toplam 9 ilde sahte içki üretimi yapan suç örgütüne yönelik 18 Aralık'ta gerçekleştrilen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmış, operasyonlarda toplam 88 ton sahte içki ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 53 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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