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16 Eylül 2020 Çarşamba 10:42 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 34 ilde operasyon: 106 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 34 ilde operasyon: 106 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. İçlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. İçlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

DHA'da yer alan habere göre FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106'sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.

<p>Editör: Can YILDIZ<br></p><p>can.yildiz@turkmedya.com.tr</p>

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