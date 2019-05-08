İstanbul merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda mağdurun kendilerini telefonla arayıp polis ya da savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 4 aylık çalışmanın ardından şüphelilerin organize çalıştıklarını ve farklı illerdeki suç örgütü üyeleriyle hareket ettiklerini belirledi.

Polis, 4 Mayıs'ta İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlediği eş zamanlı baskınlarda aralarında suç örgütü liderleri olduğu öne sürülen Burak D.(30) ile Mikail A'nın da (43) aralarında bulunduğu 11 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin "+155" kurgusu

GSM operatörlerine ait açık hatlardan aradıkları vatandaşları, adına hat açıldığı, kredi kartları alındığı ve bunların terör örgütü üyeleri tarafından kullanıldığı bahaneleriyle korkutan şüphelilerin, evlerinde bulunan ziynet eşyası ve paralar ile bankadaki paralarını çektirip yönlendirerek güvenlik kamerası olmayan tenha yerlere bıraktırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, polis olduklarına inanmayan vatandaşları inandırmak için de "155 Polis İmdat" olarak kullanılan hattan arayacaklarını söyleyip "+155 ya da 0155" numaralı bilgisayar programları kullanarak internet üzerinden aradıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 2 post makinesi, 15 cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 4 aylık çalışma süresinde ara yakalamalarda da 9 şüphelinin gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

Ara yakalamalarda şüphelilerin adreslerinde 4 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasının kurtarılıp sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Ayrıca, suç örgütünün 4 ayda 10 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

AA