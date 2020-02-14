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  3. İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 53 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 53 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 53 gözaltı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 53 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da faaliyet gösteren bir organize suç örgütü ile Anadolu yakasında bu örgüte bağlı alt grubun, çok sayıda tehdit ve yağma olayına karıştıkları, yasa dışı silah ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışma ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenleyen ekipler, aralarında suç örgütü lideri Yakup S'nin de bulunduğu 53 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek ile çok sayıda mermi ile çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA


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