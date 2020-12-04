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  • İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
04 Aralık 2020 Cuma 07:03 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
AA

İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmada çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmada çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan haberde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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