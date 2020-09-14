14 Eylül 2020 Pazartesi 13:20 | Son Güncelleme:
İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenleniyor.
FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının tespiti için yürütülen ’Ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında 21 ilde 76 adrese baskın düzenledi
ARALARINDA MUVAZZAF SUBAYLARIN OLDUĞU 53 KRİTİK İSİM
DHA'da yer alan haberde operasyon kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli olarak 21 ilde gerçekleşiyor.