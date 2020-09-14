  • $7,4968
  • 8,9056
  • 468.73
  • 1109.28
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Eylül 2020 Pazartesi 13:20 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenleniyor.

FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının tespiti için yürütülen ’Ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında 21 ilde 76 adrese baskın düzenledi

ARALARINDA MUVAZZAF SUBAYLARIN OLDUĞU 53 KRİTİK İSİM

DHA'da yer alan haberde operasyon kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli olarak 21 ilde gerçekleşiyor.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

Korona günlerinde iç dünyamıza Uzman Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya ışık tutuyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MasterChef'te şaşırtan eleme! Macerası bir hafta sürdü...

Sıra dışı operasyon! Dev gemileri 1600 lastik üzerinde taşıdılar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.