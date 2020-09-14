İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının tespiti için yürütülen ’Ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında 21 ilde 76 adrese baskın düzenledi

ARALARINDA MUVAZZAF SUBAYLARIN OLDUĞU 53 KRİTİK İSİM

DHA'da yer alan haberde operasyon kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli olarak 21 ilde gerçekleşiyor.