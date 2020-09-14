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14 Eylül 2020 Pazartesi 11:09 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül'de İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, 13'ü sivil mahrem imam, 31'i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişiden 23'ü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Firari 21 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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