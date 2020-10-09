İstanbul İl Sağlık Müdüründen uyarı geldi: Vaka sayımız son hafta yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da koronavirüs pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu bildirerek vatandaşları uyardı.

Memişoğlu, Twitter hesabından kentteki yeni tip koronavirüsün seyrine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yatan hastaya henüz yansımasa da eylülün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde. Aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Salgın kontrol altında ama bitmedi."