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09 Ekim 2020 Cuma 10:10 | Son Güncelleme:

İstanbul İl Sağlık Müdüründen uyarı geldi: Vaka sayımız son hafta yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdüründen uyarı geldi: Vaka sayımız son hafta yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kentte koronavirüs vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirten Memişoğlu, "Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Salgın kontrol altında ama bitmedi." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da koronavirüs pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu bildirerek vatandaşları uyardı.

Memişoğlu, Twitter hesabından kentteki yeni tip koronavirüsün seyrine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yatan hastaya henüz yansımasa da eylülün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde. Aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Salgın kontrol altında ama bitmedi."

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ka

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