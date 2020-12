İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs ilacı uyarısı: Yanlışlık var!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kovid-19'la mücadelede gelinen durumu ve salgının seyrini değerlendirdi.

GÜNDE 20 BİN HANEYE GİDİYORUZ

Sabah'ın haberine göre, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbullular şunu bilsin ki biz Şubat'tan beri 185 bin sağlık kahramanı ile salgınla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Her gün 20 bin haneye gidiyoruz. İstanbul'da 260 hastane var. 47 bin hasta yatağımız var, doluluk oranı yüzde 60.

Yaklaşık 9 bin yoğun bakım yatağımız var, yoğum bakım yatak kapasitemizin yüzde 70'i dolu. Bu seviyelerin aşağıya düşmesini bekliyoruz.

Ülkemizdeki sağlık sistemi dünyanın en iyi sağlık sistemi. Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri diğer hastaneleri rahatlatıyor.

Yoğun bakımlarımızdaki hastaların yüzde 80'i 50 yaş üzerinde. Yani yaşlı insanların hakları hepimizin üzerinde.

Lütfen sağlıkçıları eleştirmeyin. Bir savaş içindeyiz. Savaşta askerimizin motivasyonunu bozacak sözlerden, davranışlardan kaçınmalıyız. Onlar büyük bir kahramanlık destanı yazıyor.

HASTALAR KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Bazıları 'hastalar sokakta yatıyor' diye söylüyor. Biz her hastaya bakabilir durumdayız. Böyle bir sıkıntımız yok. Özellikle yatan hastalarda da bir denge ve kontrolü sağladık.

İstanbul'da vaka sayıları çok arttı. Haritada her yer kırmızı görünüyordu. Ama şunu söylemeliyim ki İstanbul'da vaka sayılarında bir platoyu yakalamak üzereyiz.

Belirli bir dengeye ulaştık. Ama her an yukarı da aşağı da inebiliriz. Dikkatli olmalıyız. Dikkat etmezsek yeni pikler görebiliriz. İnşallah haritada her yer yeşile dönecek.

AŞI PLANLAMAMIZ HAZIR

Çin aşısını bu ay dağıtacağız. Aşı, virüsle mücadeleyi kolaylaştıracak. Ülkemizin aşı takip sistemi var. Her aile hekiminde, her hastanede aşı dolaplarımız var.

Bütün planlamalarımızı yaptık. PCR en fazla 12 saatte sonuç veriyor. Filyasyon süremiz 10 saat. Hemen insanımıza ulaşıyor, ilaç veriyoruz.

İLAÇ ERKEN ALINMALI

İlaç kullanımı konusunda yanlışlıklar var. İlacı erken almayılız. Çünkü virüs hücre içinde yayılıyor. Hücre içine girmeden bu virüsü yok etmemiz lazım.

Erken dönem antiviral ilaçları kullanmaları lazım ki virüsü önceden öldürebilelim. Ev içi bulaşı da önlememiz lazım. Pozitif çıkan kişi ev içinde maskesini takacak, izole olacak.

Biz kısıtlıyoruz, 'Sokağa çıkma yasağı' diyoruz. İnsanlar, aynı apartmanda alt komşusuna misafirliğe gidiyor. Lütfen misafirliğe gitmeyin.

Gece gündüz çalışan bir 112 'miz var. Hastalarımızı özel ekiple hastaneye ve evine götürüyoruz.

Dünyanın hiçbir ülkesinde 112 sistemi böyle çalışmıyor. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip.