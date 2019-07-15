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  3. İstanbul İl Müftülüğüne Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi

İstanbul İl Müftülüğüne Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi

İstanbul İl Müftülüğüne Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.

Söz konusu karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.

(AA)

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