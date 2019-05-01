İstanbul için flaş uyarı! Hava durumu nasıl olacak?

Bölge genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında öğleden sonraya kadar zaman zaman kuvvetli olarak (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

İstanbul bugün parçalı bulutlu olacak. Yarın ise gök gürültülü yağmur bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Cuma günü parçalı bulutlu olacak hava cumartesi günü yerini güneşe bırakacak. Ancak pazar gününe dikkat!

İşte 5 günlük hava tahmini: