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  3. İstanbul için flaş uyarı! Hava durumu nasıl olacak?

İstanbul için flaş uyarı! Hava durumu nasıl olacak?

İstanbul için flaş uyarı! Hava durumu nasıl olacak"

Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısı ve zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Hayrabolu ile Malkara) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. İstanbul'da ise bugün havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin edilirken Pazar günü için yağış uyarısı yapıldı.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında öğleden sonraya kadar zaman zaman kuvvetli olarak (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

İstanbul bugün parçalı bulutlu olacak. Yarın ise gök gürültülü yağmur bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Cuma günü parçalı bulutlu olacak hava cumartesi günü yerini güneşe bırakacak. Ancak pazar gününe dikkat!

İşte 5 günlük hava tahmini:

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