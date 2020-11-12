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  • İstanbul Havalimanı'nda yolcunun üzerinde 100 adet kaçak cep telefonu tespit edildi
12 Kasım 2020 Perşembe 15:42 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda yolcunun üzerinde 100 adet kaçak cep telefonu tespit edildi

İstanbul Havalimanı'nda yolcunun üzerinde 100 adet kaçak cep telefonu tespit edildi
AA

İstanbul Havalimanı'nda, Mısır uyruklu bir yolcunun üzerinde 100 kaçak cep telefonu bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda, Kuveyt'ten gelen Mısır uyruklu bir yolcunun üzerinde 100 adet kaçak cep telefonu tespit edildi.

AA'da yer alan habere göre, risk analiz polisleri 9 Kasım'da vücut yapısından ve yürüyüşünden şüphelendikleri Mısır uyruklu yolcuyu takibe aldı.

Ekipler, durdurarak kimliğini kontrol ettikleri yolcuyu, üzerindeki kabarıklık nedeniyle kabine götürdü.

Burada yapılan aramalarda şüphelinin yeleğinde 70, bacaklarına sarılı halde ise 30 kaçak cep telefonu bulundu.

Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan ve burada sinir krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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