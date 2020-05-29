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  3. İstanbul Havalimanı'nda yolcu sağlığı için yeni önlemler alındı
29 Mayıs 2020 Cuma 17:51 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sağlığı için yeni önlemler alındı

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sağlığı için yeni önlemler alındı

Tarifeli seferlerin haziran ayında yeniden başlayacağı İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bazı önlemler alındı.

Tarifeli seferlerin haziran ayında yeniden başlayacağı İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bazı önlemler alındı. Tedbirler kapsamında girişlerde termal kameralar ile "İGA Hijyen Ekibi'nin kullandığı akıllı kasklarla yolcuların vücut sıcaklığının ölçülmesi amaçlanıyor.

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