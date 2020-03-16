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  3. İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbiri kapsamında 'Kırmızı bant' çekildi

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbiri kapsamında 'Kırmızı bant' çekildi

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbiri kapsamında 'Kırmızı bant' çekildi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA,dünyayı etkisi altına alana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı.

İGA, Kovid-19'a karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. 

Sıraya girilen noktalara kırmızı bant çekilerek, yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi.

'Kırmızı bant" uygulaması ile "sosyal mesafeleşme' kuralları çerçevesinde yolcuların seyahatleri daha güvenli hale getirildi.

AA


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