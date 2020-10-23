  • $7,9595
  • 9,4299
  • 486.319
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs hizmeti: Test merkezinde 141 bin yolcu yararlandı
23 Ekim 2020 Cuma 19:01 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs hizmeti: Test merkezinde 141 bin yolcu yararlandı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs hizmeti: Test merkezinde 141 bin yolcu yararlandı
AA

İstanbul Havalimanı'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında test yapılması için kurulan merkezde 141 bin 811 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanında yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolcuların PCR testi yaptırmaları için dış hatlar terminalinde kurulan merkezde günde 5 bin kişiye test yapılıyor.

AA'nın aktardığı habere göre, test sonucu pozitif çıkan yolcular, uçuşlarını iptal ederek, tedavi için belirlenen hastanelere gönderiliyor. Sonuçlar, Türkçe ve İngilizce olarak yolculara elektronik posta üzerinden gönderiliyor ya da isteğe göre ıslak imzalı çıktı olarak da alınabiliyor. Sonuçlara, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden de ulaşılıyor.

SONUÇLAR 3-5 SAAT İÇİNDE ÇIKIYOR

PCR testi isteyen yolcular belgelerle terminaldeki merkeze başvuru yapıyor.

Sıra numarası alan yolcular, kabinlere yönlendiriliyor ve test için boğaz ile burundan sürüntü örnekleri alınıyor. Laboratuvarlarda incelenen örneklerin sonuçları 3-5 saat içinde çıkıyor. Yolcular, testi 250 lira karşılığında buradan yaptırarak, seyahate çıkabiliyor.

Yolculardan Erol Süzer, Suudi Arabistan'dan geldiğini, Tokat'taki ailesiyle huzurlu ve mutlu bir şekilde buluşmak için kendi isteğiyle test yaptırdığını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı'nda bu testi yaptırmak çok güzel oldu. Ailemize mutlu bir şekilde gitmek için bunu öngördüm. Arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak testimizi yaptırdık. Böylece kendimizden de emin olacağız." dedi.

<p>İstanbul'da Esenyurt'tan bir mobil uygulama üzerinden taksi çağıran kadın müşteri araca bindikten

Taksiciden müşteriye: Seni gebertirim kadın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ant içti

Harput Kalesi'nde son 7 yılda yapılan kazı çalışmalarında 110 bin adet obje çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.