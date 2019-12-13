İstanbul hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak? 14 Aralık Cumartesi hava durumu raporları

Hava durumu raporları, havaların soğuması, yağmurların başlaması ile beraber merak edilmeye başladı. Dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşlar ‘İstanbul’da hava nasıl olacak?’ sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da 14 Aralık Cumartesi günü hava 16°C hafif yağmurlu ve puslu olacak. Öte yandan Meteoroloji, Antalya ve Adana illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte güncel hava durumu raporları

14 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Çorum, Tokat, Kırıkkale, Kırşehir, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, Ege ile Batı Akdeniz’de fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu

ANKARA 6°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ADANA 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu

EDİRNE 8°C, 14°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu

KOCAELİ 10°C, 19°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege'nin ile bu akşam saatlerinde Afyon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın İzmir'in batı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgen genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Karaman ile bu akşam saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Çorum ve Tokat çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km7sa) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Muş, Ağrı, Kars ve Bingöl ile yarın zamanla Erzurum, Erzincan, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Erzurum, Ağrı, Kars, Muş ve Erzincan çevrelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.