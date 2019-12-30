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  3. İstanbul fırtınaya teslim! Çatı uçtu, ağaçlar devrildi, minare yerinden oynadı

İstanbul fırtınaya teslim! Çatı uçtu, ağaçlar devrildi, minare yerinden oynadı

İstanbul fırtınaya teslim! Çatı uçtu, ağaçlar devrildi, minare yerinden oynadı

İstanbul'da sabahtan bu yana etkisini sürdüren fırtına bazı ilçelerde yaşamı zorlaştırdı.

Alınan bilgiye göre, fırtına nedeniyle Arnavutköy'deki Yavuz Selim Camisi'nin minaresi uzun süre sallandı.

Ayrıca, Arnavutköy Devlet Hastanesinin acil tabelası da fırtına nedeniyle devrildi. Tabela itfaiye ekipleri ve görevlilerce kaldırıldı.

Şişli ve bazı ilçelerde ise ağaçlar devrildi. Fırtına Silivri'de bir binanın çatı parçalarını da uçurmuştu.

(AA)


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