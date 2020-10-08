  • $7,8794
  • 9,293
  • 478.013
  • 1152.41
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Ekim 2020 Perşembe 01:20 | Son Güncelleme:

İstanbul Emniyetinden DEAŞ'a operasyon

İstanbul Emniyetinden DEAŞ'a operasyon
IHA

Terör örgütü DEAŞ‘a yönelik yürütülen soruşturmalarda 19 şüphelinin yakalanması için bu gece yeni bir operasyon başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma başlattı.

İHA'nın aktardığı habere göre, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul genelinde 15 ilçede Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gecenin erken saatlerinde başlatılan eş zamanlı operasyonda, an itibariyle DEAŞ’lı şüphelilerin kaldıkları adreslerde arama yapıldığı ve bazılarının gözaltına alındığı bildirildi.

Aralarında ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen örgüt üyelerinin de olduğu haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, bir kısmının söz konusu radikal örgüte yardım ve yataklık ettiği iddia ediliyor.

Gece başlatılan operasyonun, şu sıralar devam ettiği bildirildi.

<p>Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar

Azerbaycan, Türkiye için ne ifade ediyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Manisa Hünkarisi yetiştiricilerinin tescil sevinci

Adana'da eşya yüklü motosikletin sepetinden 77 kilo 450 gram esrar çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.