İstanbul Emniyetinde görev değişiklikleri
İstanbul Emniyeti Müdürlüğünde şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görev değişiklikleri ve atamalar gerçekleştirildi. Organize Şube Müdürü Ömer Ünver, Koruma Şube Müdürlüğü'ne atandı.
İstanbul Emniyeti Müdürlüğünde şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görev değişiklikleri ve atama gerçekleştirildi.
Sabah'ta yer verilen habere göre, atama listesi şu şekilde:
• Koruma Şube Müdürü Selma Gençkaya, Bakırköy Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.
• Bütçe Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Interpol-Europol Şube Müdürü Filibya Saral, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
• Ulaştırma Şube Müdürü Hüseyin Güngör, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
• Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ömer Ünver, Koruma Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
• Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.
• Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaarslan, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.
• Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Kılınç, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
• Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Şenol Yılmaz, Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.