Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8778
  • 6,5392
  • 295.073
  • 118664
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul son depremler.. Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

İstanbul son depremler.. Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

İstanbul son depremler.. Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

İstanbul depremi kaç büyüklüğünde? merak ediliyor. İstanbul'da saat 16:37'de deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Silivri açıklarında meydana gelen depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde..

İstanbul depremi kaç büyüklüğünde? merak ediliyor. İstanbul'da saat 16:37'de 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Silivri açıklarında meydana gelen depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
    -                                            
2020.01.11 16:37:36  40.8548   28.2420       16.2      -.-  4.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        REVIZE01   (2020.01.11 16:37:36)
2020.01.11 15:53:09  40.7365   27.4165       16.0      -.-  1.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.01.11 15:42:36  40.7295   27.4352       11.6      -.-  1.1  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.01.11 15:41:39  40.3698   41.0203       22.7      -.-  2.1  -.-   CANKURTARAN-ISPIR (ERZURUM)                       İlksel
2020.01.11 14:36:44  40.8557   27.5070       12.0      -.-  1.3  -.-   KUMBAG-(TEKIRDAG)                                 İlksel
2020.01.11 14:18:21  40.7183   27.4050       10.5      -.-  1.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.01.11 14:05:35  40.7230   27.3327       13.8      -.-  0.8  -.-   HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                          İlksel
2020.01.11 14:04:29  40.7213   27.4277       11.8      -.-  1.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.01.11 13:16:40  39.7295   26.0450        5.4      -.-  1.9  -.-   ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       İlksel
2020.01.11 13:00:30  40.7230   27.4203        9.8      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.01.11 12:56:41  40.7032   27.4065        9.2      -.-  2.8  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.01.11 12:24:00  40.7102   27.4233       10.7      -.-  2.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.01.11 12:19:42  40.4245   27.3722       14.9      -.-  1.2  -.-   KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2020.01.11 12:16:50  40.7495   27.4460        9.2      -.-  1.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.01.11 12:16:26  40.1197   41.9565        8.1      -.-  2.3  -.-   HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM)                       İlksel
2020.01.11 12:16:14  40.6573   27.3935        3.8      -.-  0.9  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.01.11 12:05:01  38.1575   41.0247        5.0      -.-  2.1  -.-   SILVAN (DIYARBAKIR)                               İlksel
2020.01.11 11:08:57  40.6403   27.3632        4.3      -.-  0.8  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2020.01.11 10:57:16  40.7205   27.4212       12.2      -.-  1.1  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.01.11 10:52:24  36.4287   29.5170       26.6      -.-  2.4  -.-   YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)                        İlksel
2020.01.11 10:49:48  40.7132   27.4183       11.1      -.-  1.7  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı ilk açıklamada, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." dedi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YA DA MAL KAYBI YOK

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri'deki hemşerilerime geçmiş olsun diliyorum. 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 depremle aynı merkez üssüne sahip olması ürkütücü. Şuana kadar bir can ya da mal kaybı yok" dedi.


Kubilay Aka ve Miray Daner'in 11 bin TL'lik aşk yuvası!
Tolga Sarıtaş Çukur'a katılacak mı? Aras Bulut İynemli yanıtladı
Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı?
Düzyatan ailesinin Finlandiya tatili
İfşa edeyim derken yine ifşa oldu!
<p>TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak

Yılın İlk Dolunayı ve Ay Tutulması Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Başakşehir'de sanayi sitesinde korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Sırrı çözülemeyen kaybolma olayları