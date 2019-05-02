İstanbul 'da yağmur etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağmur öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Saat 13.00 sıralarında bastıran yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar metrobüs duraklarına sığınırken, bazıları da yanlarında taşıdıkları şemsiyeler ile yollarına devam etti.

(İHA)