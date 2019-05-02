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İstanbul 'da yağmur etkili olmaya başladı

İstanbul 'da yağmur etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Bir anda bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağmur öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Saat 13.00 sıralarında bastıran yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar metrobüs duraklarına sığınırken, bazıları da yanlarında taşıdıkları şemsiyeler ile yollarına devam etti.

(İHA)

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