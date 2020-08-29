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  3. İstanbul Barosu'nda istifa depremi
29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:00 | Son Güncelleme:

İstanbul Barosu'nda istifa depremi

İstanbul Barosu'nda istifa depremi

İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi Ayça Özok Ener istifa etti. İddiaya göre gerekçe balkona asılan DHKP-C'li Ebru Timtik posteri.

Açlık grevinde ölen DHKP-C’li Ebru Timtik’in dev posterinin Beyoğlu’ndaki merkezinin duvarına asılmasıyla gündeme gelen İstanbul Barosu’nda bir istifa yaşandı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça Özok Ener, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “İstanbul Barosu Başkanlığı’na sunduğum 27 Ağustos 2020 tarihli dilekçemde belirttiğim nedenlerle İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa ettiğimi meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımla sunarım” dedi.

GÜL: KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, İstanbul Barosu’nun astığı fotoğrafla ilgili, “Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez” ifadesini kullandı. 

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