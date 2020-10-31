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31 Ekim 2020 Cumartesi 21:33 | Son Güncelleme:

İstanbul Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama

İstanbul Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama
AA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde çöp konteynerinde patlama meydana geldi.

Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama meydana geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir çöp konteynerinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle çevreye saçılan konteynerin parçaları park halindeki bir otomobilde hasar oluşturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinde önlem alan polis, inceleme başlattı.

İstanbul Valiliğinden konuyu ilişkin yapılan açıklamada, patlamanın saat 20.00 sıralarında meydana geldiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Ataşehir ilçemiz Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinde mahiyeti henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde konteyner yanında bulunan bir araçta çok küçük çapta hasar oluşmuştur. Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemi alınarak incelemelere başlanmıştır. Ataşehir ilçemize geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz."
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