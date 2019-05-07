İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları ile ilgili açıklama

İstanbul Arnavutköy'de seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucu 1700 oy AK Parti'ye geçti.

İstanbul Arnavutköy'de yapılan seçim itirazları sonuç verdi. İlçede yapılan itirazlar sonucu CHP de usulsüzlüğü kabul etti. Sonuç olarak 1700 oy Binali Yıldırım'a eklendi.

YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Arnavutköy’de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Haşimi Baltacı %57.66 oy ile birinci oldu.

39 İLÇEDE İTİRAZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak seçimlere dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Şenocak, "Hile ve usulsüzlükler tespit ettik" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, düzenlediği basın toplantısında, "Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik." diye konuştu.

Şenocak, "Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ NOKTADA YAPILMASI GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Bayram Şenocak, "Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir." ifadelerini dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir." dedi.