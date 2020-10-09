İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati 9 Ekim 2020! Cuma namazı bugün saat kaçta?

Müslümanlığın en temel ibadeti namaz kılmaktır. Toplanmak, bir araya gelmek anlamına gelen cuma gününde camide toplanılır ve cuma namazı kılınır. Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saati de namaza gitmek isteyen binlerce kişi tarafından büyük önem taşıyor. Cuma namazı vakti geldiği zaman herkes işini bırakır, abdestini alır ve caminin yolunu tutar. Peki, 9 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak?



9 EKİM CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

9 Ekim Cuma namazı saati, Diyanet İşleri’nin sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul’da 12.56’da, Ankara’da 12.41’de, İzmir’de 13.04’te, Adana’da ise 12.31’de kılınacak.

İstanbul 12.56

Ankara: 12.41

Kocaeli: 12.53

Adana: 12.31

İzmir: 13.04

Bursa: 12.56

Mersin: 12.34

CUMA NAMAZINA GELMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve âdeta bir bayram günü kabul edildiği için, perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve mânevî temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki cuma günü boy abdesti almak bilginlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır.

Bunun yanında, cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesme, dişleri temizleme gibi bedenî temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardır. Mümin, böyle değerli ve önemli bir günün mânevî havasına girmeli, dua ve tövbesini bu günde saklı olup dua ve tövbelerin kabul edileceği vakit olduğu bildirilen "icâbet saati"ne denk düşürmeye çalışmalı, ayrıca Kur'an okumalı, tezekkür ve tefekkür etmeli, Resûlullah'a salâtü selâm getirmeli ve samimi bir kalp ile yüce Allah'a dua ve istiğfarda bulunmalıdır. Hutbe okunurken konuşmak, cuma vakti alışveriş yapmak ve cuma günü yolculuğa çıkmak gibi yapılması, cuma namazının terkine yol açabileceği endişesiyle hoş karşılanmayan davranışların hükümleri aşağıda ele alınacaktır.