İşsizlik maaşı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşsizlik maaşı şartları 2020 nelerdir? İşte detaylar…

İşsizlik maaşı şartları 2020 vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşten çıkarılan işçilere, işsizlik süreleri boyunca İŞKUR tarafından verilen maaşa işsizlik ödeneği yani işsizlik maaşı deniyor. İşsizlik maaşından yararlanmak için ise belirli şartlara uymak gerekiyor. İşsizlik maaşı başvurusu ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik ödeneği için, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmuyor.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞSİZLİK MAAŞI 2020 ŞARTLARI

İŞKUR işsizlik maaşı şartları ise şu şekilde;

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak.

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.