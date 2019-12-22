Büyükada’da fayton turları 3 ay durdurmuştu. İstanbul Valiliği’nin kararıyla fayton bekleme alanında, İSPARK’a ait ahırlarda ve atların geçiş güzergahlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması

başladı. Aynı çalışma 3 ay boyunca 3 günde bir tekrarlanacak.

Büyükada’da fayton turları 3 ay durdurmuştu. İstanbul Valiliği’nin kararıyla fayton bekleme alanında, İSPARK’a ait ahırlarda ve atların geçiş güzergahlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasıbaşladı. Aynı çalışma 3 ay boyunca 3 günde bir tekrarlanacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KULLANILSIN

Vedat Kamacı: “Büyükada’ya ara sıra geliyoruz. Yürümek en güzel spor. Çıkarken zor olsa da inerken kolay. Bence elektrikli araç konusu bir an önce halledilmeli.”

ADA KÜÇÜK, FAYTONA İHTİYACIMIZ OLMUYOR

Hakan Özkan: “Dört gündür buradayız. Yukarıda bir otelde kalıyoruz. Faytonlara gerek ve ihtiyaç yok. Hayvanlar çok bakımsızdı. Ada büyük bir yer değil. İhtiyacımız olmadı hiç.”