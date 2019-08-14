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İsrail şimdi de Su-35'lere gözünü dikti!

İsrail şimdi de Su-35'lere gözünü dikti!

F-35'lerin Türkiye'ye satılmaması için yoğun lobi faaliyeti yürüten İsrail şimdi de Rus savaş jetleri için harekete geçti. İsrail'in Rusya eski elçisi Zvi Magen, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından Rus basınına verdiği demeçte, "Ankara NATO'nun aktif bir üyesi ve yakın zamanda oradan ayrılmayacak." dedi.

TM Dijital Haber Merkezi
 
Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi almasının ardından F-35 programından çıkarılmasıyla Ankara yönetimi farklı arayışlar içerisinde olabileceği sinyalini vermişti.
 
Farklı değerlendirmelerin yapılacağını belirten Türkiye, Rus savaş uçağı Su-35 hakkında da değerlendirmeye alınabileceğini belirtmişti.
 
Her platformda Türkiye'ye karşı düşmanlığını dile getiren İsrail yönetimi ise F-35 krizinde de ortaya çıkarak Ankara yönetiminin Rus savaş uçağı alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Rusya'nın Vzglyad gazetesine konuşan İsrail'in Rusya eski elçisi Zvi Magen, "Türkiye, NATO'nun aktif bir üyesi ve yakın zamanda oradan ayrılmayacak." dedi.
 
İki ülke arasındaki muhtemel savaş jeti satımı hakkında," Moskova için karlı ancak tam anlamı ile güvenilmemeli." ifadelerine yer verdi.
 

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