İsraf etmeyin!

¦ Kurban kesimi muhakkak yetkin kasaplar tarafından yapılmalıdır. Bu işi bilmeyen kişiler hem kendilerine hem de kesimi doğru yapamadıklarından kurbana zarar verebiliyor.

¦ Belediyeler tarafından belirlenen ve gerekli şartları sağlanan yerler dışında kurban kesmek yasak olduğu gibi, etlerin hijyen ve kalitesini de ciddi ölçüde etkiliyor.

¦ Her kurbanın derisi ve sakatatı milli bir değerdir ve çok iyi muhafaza edilmesi gerekir. Kurban derileri, kesimin ardından alanda bulunan yetkili kurumlara bağışlanabilir.

¦ Sakatatlar da aynı şekilde muhafaza edilerek nihai tüketimde kullanılabilir veya bozulmadan işlenmesi sağlanarak gıda endüstrisinde ham madde olarak değerlendirilebilir.

Kurban etinin saklanması

¦ Kesim sonrası kurban etinin gövde sıcaklığının düşürülmesi için en az 24 saat bekletilmesi esastır.

¦ Kurbanı bütün olarak evde soğutmak pek mümkün olmayacağı için çeyrekleme usulüyle ana parçalardaki etin soğumaya alınması doğru olacaktır.

¦ Kurban etinin parçalanması kesim alanında yapıldıysa et parçaları eve getirildiğinde üst üst gelmeyecek şekilde oda sıcaklığında belirli bir süre bekletilerek gövde ısısı düşürülmeli, ardından buzdolabına veya dondurucuya alınmalıdır.