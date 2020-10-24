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  • Isparta'da kan donduran olay: Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı
24 Ekim 2020 Cumartesi 17:37 | Son Güncelleme:

Isparta'da kan donduran olay: Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı

Isparta'da kan donduran olay: Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı
İHA

Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaşayan E.G. adlı kadın, boşandığı eşi Ramazan Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldürdüğü ve cesedini ikiye bölüp yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Senirkent'e bağlı Akkeçili köyünde E.G. ile bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışma sırasında E.G., eski eşini av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Ramazan Yılmaz'ın 2 parçaya ayrılmış ve yakılmış cesediyle karşılaştı.

E.G. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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