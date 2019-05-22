Isparta'da FETÖ'ye 'yeniden yapılanma' operasyonu

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Ekipler, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan daha önce haklarında adli işlem yapılan, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen, farklı adli makamlarca halen aranan kişilerin Isparta’da özel eğitim ve öğretim kursu adı altında kayıt dışı veya sahte kimlik kullanarak apartman dairelerinde özel ders verdiklerini ve bir özel eğitim kurumunun odak haline geldiğini tespit etti.

Şüphelilerin örgütsel dayanışma içinde oldukları, birlikte hareket ettikleri ve yeni yapılanma içerisinde oldukları belirlendi.

Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından farklı mahallelere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda elde edilen dijital materyaller, sahte kimlikler ve dokümanlara el konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA