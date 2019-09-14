İSPARK alanında aracının üzerine ağaç devrilen kişi mağdur oldu

Fatih Büyük Karaman Caddesi’nde şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın bir kısmı İSPARK alanında park halinde bulunan aracın üstüne devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacın kopan kısmını aracın üstünden kaldırdı. Ağacın geri kalan kısmı kaldırım kenarına çekilerek belediye ekiplerine haber verildi.

Ağacın devrilme anını gören İsmail Erdeven, “Ağaçtan çatırtı sesleri gelmeye başladı. Parçası direkt aşağı düştü. Kuvvetli bir rüzgar vardı. Ağacın diğer kısmı hala çatlak. İtfaiyeyi, 153’ü ve polisi aradık. İtfaiye parçalara böldü ve kenara aldı. Belediye ekiplerinin gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

"YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜK, 'DOĞAL AFET' DEDİLER"

İSPARK görevlileri araç sahibini arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen araç sahibi Arif Özkan, “Saat 16.00 sıralarında park etmiştim. Aradılar, geldim. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmiş ağaç. Tavanda hasar büyük, aracın değeri düşecek. Yetkililerle görüştük, "Bu doğal afet" dediler. Otoparkın önlemi olması lazım. Bu ağaç burada, tamam, ama buraya otopark yapanlar da onlar. Doğal afet olduğu için sigorta kapsamında olmayabilirmiş” dedi.

İHA-DHA