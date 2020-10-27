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27 Ekim 2020 Salı 07:25 | Son Güncelleme:

İspanya'da koronavirüse karşı OHAL ilan edildi

İspanya'da koronavirüse karşı OHAL ilan edildi
AA

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Kanarya Adaları dışında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 milyonu aşan vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığı İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kanarya Adaları dışında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İkinci OHAL'de yeni olan en önemli tedbir ise ülke genelinde saat 23.00 ila 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu. Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda ise polis ekipleri, OHAL kapsamında kontroller yapıyor.


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