İspanya'da koronavirüse karşı OHAL ilan edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 milyonu aşan vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığı İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kanarya Adaları dışında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İkinci OHAL'de yeni olan en önemli tedbir ise ülke genelinde saat 23.00 ila 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu. Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda ise polis ekipleri, OHAL kapsamında kontroller yapıyor.



