'Ispanakta sorun yok karbonatla yıkayın yeter'

Ispanağın içine karışan avrat otunun zehirlemesi nedeniyle İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’de 196 kişi hastanelik oldu. Zehirlenme iddiaları nedeniyle üretici de zor duruma düştü. Üreticiler zehirlenmeye neden olduğu söylenen güzelavratotuyla ıspanağın birbirinden çok farklı iki bitki türü olduğuna değinerek şöyle konuştu: “Haftada en az bir kere soframızda ıspanak olur. Zehirli olsa ya da herhangi en ufak bir şüphemiz olsa biz yemeyiz. 20 senedir ıspanak üretiyoruz, daha bir kişinin bile zehirlendiğini duymadım. Halkımız itibar etmesin böyle haberlere” dedi. Zehirlenme olaylarının artmasından sonra halden aldıkları ıspanakların elde kaldığını söyleyen pazarcı Mücahit Canga, ”Satışlarda yüzde elli azalma oldu. Mallar elimizde kaldı. Satış resmen yok denecek kadar az. Zararına satışlar yapıyoruz yine de elimizde mal kaldı. Biz bu yabani otları temizledikten sonra ıspanakları tezgahımıza koyuyoruz.”

İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ise “Ispanaktan kaçmak doğru değil. Buradan binlerce üretici ekmek yiyor. Bir işleyici hata yaptı diye ötekilerde kayba sebep olmamalı. Herkes içi rahat şekilde yiyebilsin, bu işin paydaşları da zarar görmesin” dedi.

BAKAN KOCA GÜVENCE VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Yapılan incelemelerde gördüğümüz, daha çok besin zehirlenmesi tablosu. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk” dedi. 196 kişinin hastaneye başvurduğunu belirten Bakan Koca, İstanbul’da 149 hastadan 21’inin tedavisinin devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle başvuruda bulundular. Bu çerçevede yabani birtakım otların karışımının olduğu düşünülüyor. Ciddi bir hayati tehlikesi yok ama vatandaşlarımızın özellikle yabani otları ayrıştırması ve sebzeleri bol yıkamasını öneriyoruz. Yabani otların karışmış olduğu şeklinde Tarım Bakanlığı’nın bir analizi oldu. Endişe edecek bir durum olmadığını da söyleyebilirim.”

SEBZELERİ SİRKELİ SU DEĞİL KARBONATLA YIKAYIN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bölek zehirlenme vakalarının önüne geçmek için şu bilgileri verdi: “Ispanak, temizlenmesi, pişirilmesi ve muhafazasına dikkat edilmediği takdirde ölümcül etkilere sahip olabilen bir gıdadır. Ispanak toplanırken çok dikkatli olunmalı ve mutlaka yabancı otlardan temizlenmelidir. Satın alınırken de ıspanak içerisinde yapraklarının rengi ya da şekli farklı olan otların olup olmadığı gözle dikkatli bir şekilde muayene edilmelidir. Sirkeli su bazı zirai ilaçların daha da etkili hale gelmesine neden olur. Bu nedenle sebzeler karbonatlı suyla yıkanmalı ve bolca durulanmalıdır.”

ZABITALARDAN PAZARDA SIKI DENETİM

İstanbul’da vatandaşların ıspanak ile birlikte tükettiği yabancı ottan zehirlenmesinin ardından harekete geçen Esenyurt zabıta ekipleri, ilçede bulunan pazarda denetlemelerde bulundu. Pazardan numune ıspanak toplayan ekipler, alınan numunelerin incelenmesi üzerine ilgili birimlere gönderileceğini belirtti.