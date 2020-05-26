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  3. İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
26 Mayıs 2020 Salı 14:55 | Son Güncelleme:

İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

 İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi. 

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

28 Şubat Süreci'nde Genel Kurmay Başkanlığı yapan İsmail Hakkı Karadayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanı'dır. 30 Ağustos 1998 itibariyle yaş haddinden emekli olan Karadayı, 28 Şubat darbe soruşturmaları kapsamında 3 Ocak 2013'te göz altına alındı. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı olan eski Genelkurmay Başkanı, daha sonra serbest bırakılmıştı.


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