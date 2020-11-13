İsmail Fehmi Cumalıoğlu gündemde aranan isimler arasında yerini aldı. Başkan Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin ismini, "Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi" olarak açıkladı. İsmail Fehmi Cumalıoğlu ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir? Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne ismi verilen İsmail Fehmi Cumalıoğlu ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU KİMDİR?

İsmail Fehmi Cumalıoğlu (1912, Tekirdağ, Türkiye - 25 Temmuz 1996, Ankara), Türk siyasetçi. İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç Hastalıkları Mütehassısı oldu.

Samsun Askerî Hastanesi Baştabipliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı, 2.(XIII) Dönem Kayseri, 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı.

1961 yılında Yeni Türkiye Partisi saflarında siyasete atıldı. 1965'te bu partiden, 1973 ve 1977'de Millî Selamet Partisinden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

MSP'de Genel Başkan yardımcısı, AP lideri Süleyman Demirel başkanlığında AP-MSP-MHP'nin katılmasıyla kurulan 2. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı (21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978) oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle partisi kapatıldığında tutuklandı, yargılanarak aklandı. Sonraki yıllarda siyasete dönmedi.