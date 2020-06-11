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  3. İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız mahkemeye sevk edildi
11 Haziran 2020 Perşembe 19:44 | Son Güncelleme:

İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız mahkemeye sevk edildi

İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız mahkemeye sevk edildi

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız ile astsubay E. B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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