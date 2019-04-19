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  3. İsmail Demir: Savunma ve havacılık cirosu 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi

İsmail Demir: Savunma ve havacılık cirosu 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi

İsmail Demir: Savunma ve havacılık cirosu 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı" dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, ihracat artışına değinerek şöyle dedi:

"Savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı."

(AA)

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