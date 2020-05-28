İşletmelere kontrollü sosyal hayat rehberi

OSMAN NURİ CERİT

Sağlık Bakanlığı’nın normalleşme sürecinde sektörlere yönelik hazırladığı rehberler tek başlıkta toplandı. Rehberde, 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirler ilk kez yayımlanmış oldu, daha önceki rehberler de güncellendi:

TEŞHİR ÜRÜNLERE ELLENMEYECEK: Beyaz eşya ve mobilya mağazalarına müşteriler maskeli girecek. Teşhirdeki ürünlere elle temas edilmeyecek. İş yerindeki tuvalet pencereleri açık tutulacak. Tuvaletlerde kağıt havlu olacak, el kurutma cihazları çalıştırılmayacak.

KOZMETİKTE TESTER YOK: Kozmetik ve parfümeri mağazalarında ürünler camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Müşterilerin istedikleri ürünler çalışanlar tarafından kasaya getirilecek. Parfüm, göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek.

BENZİNCİ MARKETLERİNE TEK KİŞİ ALINACAK: Akaryakıt istasyonu marketi girişinde dezenfektan veya kolonya bulundurulacak. Müşterilerin akaryakıt istasyonu marketine tek başlarına girmeleri istenecek. Markette yer alan ürünler cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınacak.

PROMOSYON CİLT BAKIMI BİTTİ: Mağazalarda ürün tanıtımı amaçlı açılacak stantlar önünde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak zemin işaretlemeleri yapılacak, promosyon amaçlı cilt bakımı ve makyaj uygulamaları yapılmayacak.

ARAÇLAR GİRİŞTE TESLİM ALINACAK: Oto yıkama girişinde araç teslim alınacak. Oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde ise, servise verilen araçların iç kısımları, müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilecek. Ortam sık sık havalandırılacak.

ARAÇ 1 GÜN BEKLEYECEK: Oto galeri ve kiralamalarda, müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Müşterilerden teslim alınan kiralık araçlar dezenfekte edilecek ve tekrar kiralamadan önce en az bir gün bekletilecek.

HERKES KENDİ KALEMİNİ KULLANACAK: Emlak ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde ise müşteriler maskeli olarak iş yerine girecek. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak. Çalışanlar ve müşteriler kendilerine ait kalemleri kullanacaklar.

MARKETLERE SÜRE SINIRI



Müşteriler internet siparişine yönlendirilecek. Buralardaki oyun alanları kapatılacak. Müşterilerin market ve süpermarket içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak. Et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri ve manav reyonunda çalışan personel eldiven kullanabilecek.

ELDE ELDİVEN AYAKTA GALOŞ

Evlerde, ofislerde hizmet sunmaya giden elektrik, su, doğalgaz gibi tesisat personeli tek kullanımlık eldivenler ve ayakları için galoş giyecek. Her evden sonra eldivenler ve galoşlar çıkarılıp, kapaklı çöp kutusuna atılacak.

SADECE TEŞHİR ÜRÜN İNCELENECEK



Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında kalabalığa karşı girişe uyarıcı materyaller konulacak. Elle temas edilen teşhir ürünleri her müşteriden sonra temizlenecek. Tezgahlar ve müşteri alanı arasına pencere yerleştirilecek.

SU DIŞINDA İKRAM OLMAYACAK



Ofislerde faaliyet gösteren tüm işletmeler 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapacak. İş yerine gelen müşterilere su dışında ikram yapılmayacak. Klima ve vantilatör kullanılmayacak.