islamofobi'ye karşı ABD destekli bildirge

İslam İşbirliği Konferansı öncesinde Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde 139 ülkeden bin 200 temsilci Suudi Arabistan Müftüsü öncülüğünde Mekke Bildirgesi’ni onayladı. Bildirgede, “İslam ülkelerinde yaşayan farklı dinlere, kültürlere, ırklara ve mezheplere mensup olanlarla ortak değerlere sahip olunduğu” belirtildi. Toplumların dini ve kültürel çeşitliliğinin çatışmayı ve kaosu haklı çıkarmayacağının altı çizilen bildirgede, dinle hatalı politika arasında bağ kurulması reddedildi.

Diyalog çok önemli!

İslamofobi ve nefret söylemiyle mücadelede en iyi yol olarak medeniyetler arası diyaloğun gösterildiği bildirgede, Müslümanlar, dini grupların temsilcileri tarafından hazırlanan bildirgede insanlığın yararını sağlamak, değerleri yerleştirmek, insani uyum ve sevgi köprüleri kurmak, olumsuz uygulamalar ve zulümle mücadele için görüş birliğine vardı.

'Karışmayın' maddesi

Her ne sebeple olursa olsun ülkelerin iç işlerine karışılmaması gerektiği belirtilen bildirgede, özellikle ekonomik hırslara bağlı siyasi bir hegemonya oluşturulmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Bu madde, ev sahibi Suudi Arabistan'ın yanı sıra Bahreyn, BAE ve Mısır’ın Yemen ve Libya’daki iç savaşa müdahalelerinin yanı sıra Katar’a yıllardır havadan ve karadan devam eden ekonomik blokajları akıllara getirdi.

İİT'nin tarihi Kudüs misyonunu unutamayız

Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığı’nı devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan’da İİT Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı’na katıldı. Çavuşoğlu, zirve öncesi çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada “İİT’nin Kudüs’ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu unutursak, Allah ve ümmet önünde hesap veririz. Keyfi tutuklamalar, Filistinlilerin yerlerinden edilmeleri ve yasadışı yerleşimlerin genişlemesine göz yumulamaz” dedi.,

KADINLAR GÜÇLENMELİ

Mekke Bildirgesi’nde ayrıca kadınların güçlendirilmesi yönünde ilkeler yer aldı. Kadınların toplumdaki rollerinden dışlanması, aşağılanması ve küçük düşürülmesi, dini, bilimsel, siyasi, toplumsal ve diğer alanlarda karşılarına çıkan fırsatların engellenmesinin kabul edilemez olduğu bildirildi. Evrensel vatandaşlığa saygı gösterilmesi için çağrı da yapıldı.